İstanbul Adalet Sarayı'nda Tutuklu Şüpheli Kendini Attı - Son Dakika
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İstanbul Adalet Sarayı'nda Tutuklu Şüpheli Kendini Attı

İstanbul Adalet Sarayı\'nda Tutuklu Şüpheli Kendini Attı

İstanbul Adalet Sarayı'nda annesine ve kız kardeşine karşı kasten yaralama suçundan tutuklanan bir şüpheli, koridordaki korkuluklardan atlayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

04.06.2024 17:46
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(İSTANBUL) - Annesi ve kız kardeşini kasten yaralamak suçundan hakkında mahkemece tutuklama kararı verilen bir şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'nın 6'ncı katından, koridordaki korkuluklardan atladı. Şüpheli hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından annesine ve kız kardeşine karşı kasten yaralama suçundan dolayı hakkında soruşturma yapılan ve tutuklamaya sevk edilen Z.T, Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu ve tutuklanmasına karar verilmesini müteakip İstanbul Adalet Sarayı'nın Sulh Ceza Hakimliklerinin bulunduğu D2 Blok 6'ncı katta bulunan koridorda korkulukların üzerinden atlayarak eksi ikinci katta bulunan zemine düşmesi sonucunda ölmüş olup, derhal olay yerinde gerekli inceleme ve tespitler yapılmaya başlanarak ölü muayene işlemleri yapılmıştır."

Kaynak: ANKA

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