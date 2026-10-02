İstanbul'da tütünle mücadele ekipleri nisandan bu yana 20 bin kişiye ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da tütünle mücadele ekipleri nisandan bu yana 20 bin kişiye ulaştı

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İstanbul\'da tütünle mücadele ekipleri nisandan bu yana 20 bin kişiye ulaştı
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce nisan ayında başlatılan tütünle mücadele çalışmasında Tütün ile Mücadele Timleri, İstanbul'da 20 binin üzerinde vatandaşa ulaştı. Ekipler, 7 bini aşkın vatandaşı Alo 171 ve sigara bırakma polikliniklerine yönlendirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan Tütün ile Mücadele Timleri, sokak, meydan ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda sigara kullananlara ulaşarak tütün ürünlerinin zararları konusunda bilgilendirme yapıyor, bağımlılık düzeylerini belirliyor ve sigarayı bırakmak isteyenleri uygun sağlık hizmetlerine yönlendiriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, İstanbul'da tütünle mücadele kapsamında yürütülen saha çalışmaları, İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan Tütün ile Mücadele Timleri'nin çalışmaları ve vatandaşların sigarayı bırakma sürecine yönelik destekleri ile sigara bırakma polikliniklerinin hizmetleri anlatıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlık Başkanlığı bünyesinde nisan ayında başlatılan çalışma kapsamında Tütün ile Mücadele Timleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda saha çalışması gerçekleştiriyor.

Timler, sokakta sigara içen vatandaşların yanına giderek öncelikle tütün ve tütün ürünlerinin sağlık üzerindeki zararları hakkında bilgi veriyor. Görüşme sırasında sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara bırakma sürecinde yararlanabilecekleri sağlık hizmetleri anlatılıyor.

Çalışma kapsamında vatandaşlara, uygun görülmesi halinde nikotin bağımlılığı testi uygulanırken, sigara kullanımına bağlı vücuttaki karbonmonoksit düzeyinin belirlenmesine yönelik ölçüm de gerçekleştiriliyor.

Yapılan değerlendirmelerin ardından sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, bağımlılık düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor.

Ekipler, vatandaşlara sigara bırakma polikliniklerinin yanı sıra Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında da bilgi veriyor.

İstanbul'da 60'ı aşkın sigara bırakma polikliniği bulunuyor

Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Mete Güngör, AA muhabirine, tütün ve tütün ürünleri kullanımının tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Tütün kullanımının her yıl dünya genelinde 7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olduğunu belirten Güngör, pasif maruziyetin de ciddi bir sağlık riski oluşturduğuna dikkati çekti.

Güngör, tütünle mücadelenin yalnızca sigara kullanan kişiler üzerinden yürütülemeyeceğini, toplumun tamamında farkındalık oluşturulmasının önem taşıdığını vurguladı.

Dumansız hava sahası denetimlerinin tütün dumanına maruziyeti azaltmayı ve dumansız alanları korumayı amaçladığını ifade eden Güngör, sigara bırakma polikliniklerinin de mücadelenin önemli basamaklarından biri olduğunu kaydetti.

İstanbul genelinde 60'ın üzerinde sigara bırakma polikliniğinin bulunduğunu aktaran Güngör, bu hizmetin hastanelerin yanı sıra birinci basamak sağlık kuruluşları, Sağlıklı Hayat Merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve aile sağlığı merkezlerinde de ücretsiz sunulduğunu anlattı.

Güngör, sigara bırakma polikliniklerinde kişilerin bağımlılık ve genel sağlık durumlarının değerlendirildiğini, gerekli görülen durumlarda tetkiklerle desteklenen kişiye özel bırakma planı oluşturulduğunu kaydetti.

Bu süreçte psikososyal destek ve danışmanlığın yanı sıra gerekli görülen kişilere Sağlık Bakanlığının temin ettiği sigara bırakma ilaçlarının da sunulduğunu aktaran Güngör, vatandaşların MHRS ve Alo 182 üzerinden randevu alabileceğini söyledi.

Güngör, sigara bırakma hizmetlerinin vatandaşlara daha kolay ulaştırılması amacıyla mobil ve çevrim içi uygulamaların da devreye alındığını, hekimlerden oluşan mobil ekiplerin sahada vatandaşlara hizmet verdiğini anlattı.

Tütünle ile Mücadele Timleri İstanbul'da 20 bin kişiye ulaştı

Tütünle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu belirten Güngör, elektronik sigara ve nargile gibi alternatif ürünlere ilişkin toplumda yanlış bilgilendirmelerin bulunduğunu söyledi.

Güngör, yanlış bilgilerin giderilmesi ve vatandaşların tütün ürünlerinin zararları konusunda doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla sahada çalışma yürüttüklerini aktararak, "Bu kapsamda Tütün ile Mücadele Timleri oluşturulduk. Sokaklarda hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızla Tütün ile Mücadele Timleri'miz oluşturuldu. Tütün ile Mücadele Timleri'miz vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmeler sağlıyorlar, gerekli bilgilendirmeyi yapıyorlar." diye konuştu.

Ekiplerin bağımlılık testi ve nefeste karbonmonoksit ölçümü de yaptığını, böylece sigara kullanımının oluşturduğu zararların vatandaşlar tarafından daha somut şekilde görülmesinin ve farkındalığın artırılmasının amaçlandığını dile getiren Güngör, "Nisan ayı itibarıyla başlayan bu çalışmada İstanbul'da 20 binin üzerinde vatandaşımıza ulaştık. Bu vatandaşlarımızdan 7 bini aşkın vatandaşımızı hem Alo 171 Sigara Bırakma Danışmanlık Hattı'na hem sigara bırakma polikliniklerimize yönlendirdik. Talep eden vatandaşlarımızın da sigara bırakma polikliniklerinden randevularını aldık." ifadelerini kullandı.

Güngör, Tütün ile Mücadele Timleri'nin yalnızca sigara içen kişilere yönelik çalışma yapmadığını, sigara kullanmayan vatandaşların da bilgilendirildiğini söyledi.

"Sigara kullanan tüm vatandaşlarımıza özel ihtimamla yaklaşıyoruz"

Sigara kullanan vatandaşlara yaklaşırken onları rahatsız etmeden, doğru bilgilendirme ve farkındalık oluşturma yöntemini benimsediklerini ifade eden Güngör, "Sigara kullanan vatandaşlarımızla özellikle görüşerek sigara bırakma yönünde yönlendirdiğimiz her vatandaşımız bizim için kazançlı. O yüzden sigara kullanan tüm vatandaşlarımıza özel ihtimamla yaklaşıyoruz." dedi.

Güngör, yürütülen çalışmalarla dumansız yaşam anlayışının artırılması, pasif içiciliğin önlenmesi, sigaraya başlamanın önüne geçilmesi ve sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek olunmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da tütünle mücadele ekipleri nisandan bu yana 20 bin kişiye ulaştı - Son Dakika
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