İstanbul'da Uluslararası Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Uluslararası Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsveç ve Karadağ tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Alexander Gustafsson ve Dragan Pavlıcevıc'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Ayrıca, İsveç tarafından çıkartılan kırmızı difüzyon mesajıyla aranan Alexandar Nedevskı'nin de Bodrum'da yakalandığı belirtildi. Bakan Yerlikaya, uluslararası organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

29.07.2024 09:00
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsveç tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Alexander Gustafsson ile Karadağ tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Dragan Pavlıcevıc'in İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, İsveç tarafından çıkartılan kırmızı difüzyon mesajıyla aranan Alexandar Nedevskı'nin de Bodrum'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kırmızı bültenle aranan 3 kişinin Türkiye'de yakalandığını açıkladı. İsveç tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, doping ve sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan "Alexander Gustafsson" İstanbul'da, Karadağ tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü üyeliği" suçlarından uluslararası seviyede aranan "Dragan Pavlıcevıc" İstanbul'da yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, İsveç tarafından çıkartılan kırmızı difüzyon mesajıyla "kara para aklama ve uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexandar Nedevskı'nin de Bodrum'da düzenlenen "Kuyu-13" operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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