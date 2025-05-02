İstanbul\'da "Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu" düzenlendi

İstanbul'da, Yeşilay'ın ev sahipliğinde "Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu" düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen forumun açılış konuşmasını, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç yaptı.

Dinç, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistin Yeşilay Başkanı Ömer Farwana ile Kovid-19 döneminde hastanede hizmet verirken hayatını kaybeden Zimbabve Yeşilay Başkanı Dr. Cherifa Sururu'yu rahmetle andığını söyledi.

Bağımlılık dolayısıyla hayatını kaybeden çocuklar, kadınlar ve gençler için de yas tuttuklarını ifade eden Dinç, şöyle konuştu:

"Ancak bu yas bizi zayıf bırakmıyor bilakis güçlendiriyor. Bu yası tutmak, bu üzüntüyü yaşamak bizi zayıf bırakmıyor, enerjimizi azaltmıyor, acizleştirmiyor. Bilakis mücadele, direnç ve gayret konusunda daha da biliyor bizi. Çünkü biliyoruz ki bir insanın başına gelebilecek en kötü, en zor şey bir bağımlılığa bulaşmaktır. Bir ailenin başına gelebilecek en zor şey budur. Bir toplumun başına gelebilecek en kötü, en zor, en sıkıntılı şey de gençlerinin, geleceğinin, çocuklarının bağımlılıklara bulaşmasıdır."

Dinç, Yeşilay olarak 105 yıldır gece-gündüz insanlığın bağımsızlığı için mücadele ettiklerini vurgulayarak, insanları bağımlılığın pençesinden kurtarmak için tüm güçleriyle çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

105 yıllık mücadele süreçlerinde 2010'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayeleri sayesinde Yeşilay'ın çok daha etkili, güçlü, kalıcı ve çok daha sürdürülebilir çalışmalar yapmaya başladığını anlatan Dinç, bu çalışmaların meyvesini çok kısa zamanda görmeye başladıklarını kaydetti.

Konuşmasında, farklı şehirlerdeki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde tedavi gören kişilerin ve ailelerinin gönderdiği mektupları da okuyan Dinç, bundan sonraki süreçte de bağımlılıkla mücadelelerinin artarak süreceğini sözlerine ekledi.