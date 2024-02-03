İçişleri Bakanı: Uyuşturucu kartelinin elebaşı İstanbul\'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hollanda tarafından İnterpol kırmızı bülteniyle 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul'da yapılan 'Kartel-5' operasyonuyla yakalandı" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan 'Kartel-5' uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul'da yapılan 'Kartel-5' operasyonuyla yakalandı.
"ÜLKEMİZİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN, ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine asla nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu İstanbul Kağıthane'de yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Rawi Ali Qureshi'nin; Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu, Hollanda'ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 Ton uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı, Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.
Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."
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Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı: Uyuşturucu kartelinin elebaşı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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