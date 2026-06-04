İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da 11 kilo 600 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Esenyurt'taki bir adrese uyuşturucu imal edildiği ve ticaretinin yapıldığı tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, 11 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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