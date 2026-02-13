İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 322 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 322 Gözaltı

13.02.2026 12:29
Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 322 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 322 şüphelinin, emniyetten adliyeye sevk işlemleri başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyonda yakalanan 305 şüpheli ile devam eden çalışmalarda gözaltına alınan 17 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeye başlandı.

Şüphelilerin sevk işlemlerinin akşam saatlerinde tamamlanması bekleniyor.

Operasyon

İstanbul genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının, polisin takibinden kaçmak amacıyla anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştıkları belirlenmişti.

Söz konusu grup ve kanallarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren kişilerin, farklı kanal veya gruplar üzerinden aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yapay zeka destekli geliştirilen "AVCI" projesini de kullandıkları operasyonda 305 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmaların devamında 17 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca, mesajlaşma programları ile sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin iletişim kurduğu mesajlaşma uygulamasındaki 69 grup kapatılmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

