İstanbul'da Vapur Seferleri İptal!

Güncel

Şehir Hatları AŞ'nin bazı vapur seferleriyle İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı iç ve dış hat seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş, Büyükada- Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Adalar- Beşiktaş, Tuzla-Pendik-Büyükada, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar- Ortaköy ve Ortaköy-Beşiktaş- Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı bildirildi.

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı seferlerinin Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan- İstinye uğramalarının, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılan seferlerin ise Küçüksu uğramasının yapılamayacağı belirtilen açıklamada, Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacağı aktarıldı.

İDO da internet sitesindeki duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sirkeci-Harem arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Ayrıca duyuruda, saat 15.45'teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova ile saat 18.00'deki Yalova-Pendik ve saat 18.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferlerinin iptal edildiği bildirildi.