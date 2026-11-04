İstanbul'da yağış trafiği durma noktasına getirdi, yoğunluk yüzde 76 ölçüldü - Son Dakika
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İstanbul'da yağış trafiği durma noktasına getirdi, yoğunluk yüzde 76 ölçüldü

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İstanbul\'da yağış trafiği durma noktasına getirdi, yoğunluk yüzde 76 ölçüldü
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İstanbul\'da yağış trafiği durma noktasına getirdi, yoğunluk yüzde 76 ölçüldü
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İstanbul'da dün akşam başlayıp sabah da süren yağış trafik yoğunluğu oluşturdu; İBB haritasına göre saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 76 ölçüldü. Yeni Bosna D-100 Karayolu'nda sürücüler güçlükle ilerlerken bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağışla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri de Yeni Bosna D-100 Karayolu oldu. Yağmur nedeniyle araç sürücüleri yolda güçlükle ilerledi. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA
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