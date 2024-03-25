İstanbul'da yağış ve fırtına etkisi sürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da yağış ve fırtına etkisi sürüyor

İstanbul\'da yağış ve fırtına etkisi sürüyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Kentin Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Şişli, Sultangazi ve Fatih'te kısa süreli sağanak etkili oldu. Şişli Halaskargazi Caddesi'nde vatandaşlar yağıştan korunmak için duraklara, iş yeri girişlerine ve binaların korunaklı yerlerine sığındı. Sürücüler de yağış nedeniyle yavaş ilerleyebildi. Anadolu Yakası'nda ise Pendik, Çekmeköy ve Ümraniye'de gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu. İstanbul Valiliği, güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

25.03.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Kentin Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Şişli, Sultangazi ve Fatih'te kısa süreli sağanak etkili oldu.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde vatandaşlar duraklara, iş yeri girişlerine ve binaların korunaklı yerlerine sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı. Ayrıca, sürücüler de yağıştan dolayı yavaş ilerleyebildi.

Anadolu Yakası'nda, Pendik, Çekmeköy ile Ümraniye'de de gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu.

Kentin bazı bölgelerinde yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da yağış ve fırtına etkisi sürüyor - Son Dakika

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