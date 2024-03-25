İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor.
Kentin Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Şişli, Sultangazi ve Fatih'te kısa süreli sağanak etkili oldu.
Şişli Halaskargazi Caddesi'nde vatandaşlar duraklara, iş yeri girişlerine ve binaların korunaklı yerlerine sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı. Ayrıca, sürücüler de yağıştan dolayı yavaş ilerleyebildi.
Anadolu Yakası'nda, Pendik, Çekmeköy ile Ümraniye'de de gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu.
Kentin bazı bölgelerinde yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da yağış ve fırtına etkisi sürüyor - Son Dakika
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracıyla çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık E.G. kendini savunurken, mağdurun ailesi ise sanığın hızlı gittiğini ve yarış yaptığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığı 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan asli kusurlu buldu ve hapis cezası verdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimizin teveccühü ve Allah'ın izniyle 94 ruhunu yeniden canlandıracağız ve milli görüş belediyeciliğini yeniden başlatacağız." dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Mihalıççık'ın Yunus Emre Mahallesi ile Belen Cılbırt Mahalleleri'nin kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı. 20 kilometrelik kanalizasyon hat yapım çalışması ve Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yaklaşık 50 milyon TL'ye mal oldu.
Fransa Büyükelçiliği'nin proje çağrısı ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM) Kadın Hakları Projesi'nde 3. Faz 7. grup eğitimleri başladı.
Bodrum Belediyesi tarafından yapılan Akyarlar Kafe'nin açılış töreni geniş bir katılımla gerçekleşti. Törende konuşan yetkililer, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı ve yapılan altyapı yatırımlarından bahsetti.
Sinop'ta ramazan ayıyla birlikte balık satışlarında yüzde 50'ye varan düşüş olduğu bildirildi. Av sezonu öncesi Karadeniz'de balık bolluğu yaşanırken, Sinop'ta denize açılan balıkçılar limana ağları dolu geri dönüyor. Ancak ramazan ayı nedeniyle tüketimde yaşanan azalma, balık satışlarını olumsuz etkiliyor. Balıkçılar, beklenen ilgiyi göremediklerini belirtiyor.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda tabanca, şarjör, fişek, uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Ayrıca, 6 bin 650 lira da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?