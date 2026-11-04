İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

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İstanbul'da yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı.

İstanbul'da yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı.

Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında yoğunluk arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Güngören ve Cevizlibağ mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avcılar-Beylikdüzü güzergahında araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunun Mecidiyeköy mevkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında Ankara ve Edirne istikametlerinde çift taraflı trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar Ankara yönünde araçlar ağır ilerliyor.

Zincirlikuyu-Levent arasında Büyükdere Caddesi'nin her iki yönünde trafik akışı yavaş seyrederken, Beşiktaş ve Şişli ile Basın Ekspres ve TEM Otoyolu bağlantılarında da yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Uzunçayır mevkisi ile Gülsuyu arasındaki kesiminde her iki yönde yer yer trafik yoğunluğu gözleniyor. Altunizade mevkisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde araçlar yavaş ilerlerken, TEM Otoyolu'nun Kavacık mevkisinde Ümraniye istikametinde trafik yavaş seyrediyor.

Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar ve Maltepe çevrelerindeki ana arterlerde de trafikte yoğunluk oluşurken, Kartal ve Pendik istikametindeki güzergahlarda araçların ilerleyişi yavaşlıyor.

Öte yandan, toplu ulaşım araçlarından metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 89'a çıktı. Yoğunluk, Anadolu ve Avrupa yakalarında yüzde 89 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
İstanbulTrafikGüncelSon Dakika

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