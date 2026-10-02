İstanbul'da yağışla yoğunluk yüzde 71'e ulaştı, ana arterlerde durma noktasına geldi - Son Dakika
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İstanbul'da yağışla yoğunluk yüzde 71'e ulaştı, ana arterlerde durma noktasına geldi

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İstanbul\'da yağışla yoğunluk yüzde 71\'e ulaştı, ana arterlerde durma noktasına geldi
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İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre İstanbul'da saat 18.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Yağışın etkisiyle ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Yenibosna mevkisinde araçlar güçlükle ilerledi.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.45 itibariyle yoğunluk yüzde 71'e ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Yenibosna mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da yağışla yoğunluk yüzde 71'e ulaştı, ana arterlerde durma noktasına geldi - Son Dakika
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