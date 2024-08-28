İstanbul'da yağışlar barajlara katkı sağladı - Son Dakika
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İstanbul'da yağışlar barajlara katkı sağladı

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İstanbul'da iki gündür etkili olan yağışlar su seviyesinin düştüğü barajlara da katkı sağladı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Alibey Barajı havzasındaki Pirinççi Deresi'nden bir görüntü paylaşarak, su seviyesinin arttığını belirtti. Su tüketiminin azalması açısından önemli olduğunu vurgulayan Başa, suyun dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

28.08.2024 15:01
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(İSTANBUL) - İstanbul'da iki gündür etkili olan yağışlar su seviyesinin düştüğü barajlara da katkı sağladı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Alibey Barajı havzasındaki Pirinççi Deresi'nden bir görüntü paylaşarak, "Havzada yer alan Pirinççi Deresinin su seviyesi de artmaya başladı. Yaz yağmurlarının baraj havzalarına katkısı fazla olmasa da su tüketiminin azalması açısından önemli. Suyumuzu dikkatli kullanmaya devam edelim" dedi.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan gök gürültülü sağanak yağış bu sabah 11.00 sıralarında kara bulutlarla birlikte kendini gösterdi. Avrupa yakasında Bahçelievler, Güngören, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde yaklaşık 40 dakika yağan yağmur bazı yollarda göllenmelere neden oldu. Bayrampaşa'da ise bir alt geçitte bazı araçlar su birikintisinde kaldı. Araçlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kent, bir süre sonra günlük güneşlik bir havaya kavuştu.

Barajlarda doluluk oranı yüzde 47,94

Yaz sıcağıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki durum da yakın takibe alınmıştı. Sıcaklığın ve nemin etkisiyle su seviyesi düşerken son doluluk rakamını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yüzde 47,94 olarak açıkladı. İSKİ, "27 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 365 bin metreküp. Regülatörler: 484 bin metreküp. Barajlar: 2 milyon 881 bin metreküp" açıklamasını yaptı.

"Suyumuzu dikkatli kullanmaya devam edelim"

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa da yağmurla birlikte yükselen su miktarını gösteren görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Başa yaptığı açıklamada,"Bugünkü sağanak yağış geçişleri sonrası Alibey Baraj havzası 18 kg yağış aldı. Havzada yer alan Pirinççi Deresinin su seviyesi de artmaya başladı. Yaz yağmurlarının baraj havzalarına çok fazla katkısı olmasa da su tüketiminin azalması açısından önemli. Suyumuzu dikkatli kullanmaya devam edelim"dedi.

Kaynak: ANKA

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