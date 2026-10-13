İstanbul\'da yağışlı akşam trafiği durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 89\'a ulaştı

İstanbul'da yağışlı akşam trafiği durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 89'a ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu saat 18.20 itibarıyla yüzde 89'a çıktı. Yağışın etkisiyle ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken D-100 Karayolu Yenibosna ve Avcılar mevkisinde araçlar güçlükle ilerledi.
İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.20 itibariyle yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna ve Avcılar mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak: DHA
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