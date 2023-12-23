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İstanbul'da Yağmurlu Günde Trafik Yoğunluğu Arttı - Son Dakika
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İstanbul'da Yağmurlu Günde Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'da haftanın son iş gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kadıköy'de D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde trafik durma noktasına geldi. İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 17.15 sıralarında yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.

23.12.2023 - 11:28,
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İSTANBUL'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağmurun da etkisiyle İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk saat 17.15 sıralarında yüzde 87'ye ulaştı.

İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Kadıköy'de D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde trafik iki yönde de durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasında saat 17.15 sıralarında yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.

İstanbul\'da Yağmurlu Günde Trafik Yoğunluğu Arttı
Kaynak: DHA
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