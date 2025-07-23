İstanbul'da Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul'da, TEM Otoyolu'nun yanındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun Bahçeşehir mevkisinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Ankara istikametini trafiğe kapattı.

Alevlerin çevredeki villa ve sitelere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.