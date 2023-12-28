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İstanbul'da yapılan denetimlerde 5 aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da yapılan denetimlerde 5 aranan kişi yakalandı

İstanbul'da yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte polis, umuma açık yerlere yönelik denetimlerini arttırdı. Sultangazi'deki denetimlerde 5 aranan kişi yakalanırken, toplamda 8,58 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul\'da yapılan denetimlerde 5 aranan kişi yakalandı
28.12.2023 - 00:29,
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İSTANBUL'da yeni yılın yaklaşması ile birlikte denetimlerini arttıran polis, kentin birçok noktasında umuma açık yerlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sultangazi'deki denetim sırasında aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'nin birçok noktasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katılımı ile "narkotik" denetimi gerçekleştirildi. Denetim; 3 seyir halinde ekiple, 11 sabit nokta ve 18 umuma açık mekanda gerçekleşirken, toplam 2 bin 754 kişi, 501 araç ve 117 motosiklet kontrol edildi. Yapılan denetim sonucunda 5 aranan kişi yakalanıp emniyete götürülürken, toplam 8,58 gram uyuşturucu ele geçirildi.

ARANAN KİŞİLER EĞLENCE MEKANINDA GÖZALTINA ALINDI

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen umuma açık mekanlara yönelik denetimde ekipler, mekanlarda bulunan kişileri tek tek üst aramasından geçirdi. Mekanlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan ekipler, eğlence mekanında, aranan iki kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden birinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edilirken, diğer kişinin asker muafiyetinde sorun olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Narkotik, Güvenlik, Uyuşturucu, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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