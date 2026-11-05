İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı; 7 ofis telefonu ve finansal işlemlere ilişkin evraklar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, ilgili kanuna muhalefetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'da yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 7 ofis telefonu ve finansal işlemler ile para hareketlerine ilişkin evraklar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 7 ofis telefonu ile finansal işlemlerin ve para hareketlerinin kayıtlarının tutulduğu evraklara el konuldu.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Kasım'da adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığıİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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