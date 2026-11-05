İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL'da yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 7 ofis telefonu ve finansal işlemler ile para hareketlerine ilişkin evraklar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 7 ofis telefonu ile finansal işlemlerin ve para hareketlerinin kayıtlarının tutulduğu evraklara el konuldu.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Kasım'da adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.