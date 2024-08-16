İstanbul'da Yaz Kur'an Kurslarına Yoğun İlgi

Güncel

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, 4 yaşından 22 yaşına kadar toplam 254 bin 500 öğrencinin Yaz Kur'an Kurslarında eğitim aldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur'an kurslarında açılan, çok sayıda çocuk ve gencin eğitim gördüğü Yaz Kur'an Kurslarında bu dönem sona erdi.

İstanbul'daki kurslara ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Coşkun, 1 Temmuz'da başlayan kurs kapsamında, camiler, gençlik merkezleri ve Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim eğitimi verildiğini, talebin fazla olduğu bölgelerde okullarda da sınıflar açıldığını söyledi.

İstanbul'daki kurslara vatandaşların talebinin yoğun olduğunu dile getiren Coşkun, "4 yaşından 22 yaşına kadar toplam 4 bin 300 kursumuzda bu yaz 250 bin gündüzlü öğrencimiz oldu. İki dönem halinde gerçekleştirilen yatılı kurslarımız ise 67 merkezde açıldı ve buralarda da 4 bin 500 öğrencimiz eğitim gördü. 4 bin 300'ü gündüzlü kurslarda olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 hocamız eğitim verdi." ifadelerini kullandı.

Yaz Kur'an Kurslarında Kur'an-ı Kerim dışında müfredatta itikat, ibadet, ahlak ve siyer derslerinin de yer aldığını aktaran Coşkun, ayrıca öğrenciler için birçok sosyal etkinliğin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Eğlenerek öğrenme merakı artırdı

Ayşe Coşkun, kurslarda öğrencilerin cami ve merkezleri tanıyıp hocalardan hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları dini ibadetlerle ilgili temel bilgileri almalarının hedeflendiğini belirterek, "Derslerin dışında grup etkinlikleri, atölyeler, sanat çalışmaları gibi ekstra faaliyetlerle öğrenciler kurslarda hem eğlenip hem öğrenerek yaz dönemini değerlendirdi." diye konuştu.

Vatandaşların gündüzlü eğitimlere rağbet ettiğini aktaran Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda faaliyete geçirdiği yaz dönemindeki yatılı kurslara eğilim daha fazla olduğunu kaydetti.

Coşkun, "Sadece dini dersler dışında, çocuklarımızın, gençlerimizin grup etkinlikleriyle çeşitli faaliyetlerle eğitim yapabilmeleri, ortamın daha eğlenerek öğrenmeye uygun olması da bu ilginin artmasında etken oldu." değerlendirmesinde bulundu.