İstanbul'da Yeni Haliç Rotası Tanıtıldı

15.04.2026 15:22
İBB, BUSFORUS Sultanahmet-Haliç hattını tanıttı. Ulaşım, turizmi destekleyecek şekilde geliştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ulaşım AŞ tarafından BUSFORUS turizm otobüslerine yeni eklenen Sultanahmet- Haliç hattının tanıtımı yapıldı.

Eyüpsultan Artİstanbul Feshane'deki tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Turizm Haftası'nın açılışını yapmak ve İstanbul'un turizmine değer katacak BUSFORUS Haliç Rotası'nın tanıtımı için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu hatta geçen gün yolculuk yaptığını anlatan Aslan, "Gerçekten muhteşemdi. İstanbul'umuz, zaten sözlerle tarif edilemeyecek kadar güzel bir kent. Buna gözlerimizle yakından şahit olmak da başka bir keyif verdi. Fransız bir şair şöyle demiş, 'Dünyaya son bir bakış atmam gerekse, onu İstanbul'a atardım'. Her dönemde, her çağda içinde yaşayan ve yolu geçen herkesi büyüleyen İstanbul, medeniyetlerin, kültürün, ticaretin ve sanatın başkentidir. İstanbul bir açık hava müzesidir." ifadelerini kullandı.

Aslan, turizmin en büyük dayanaklarından birinin kesintisiz ve kolay ulaşım olduğunu belirterek, "Biz de her köşesinde bir tarihi miras taşıyan İstanbul'umuzda toplu ulaşımın zahmetsiz, hızlı ve erişilebilir hale gelmesi için BELBİM AŞ ile Mastercard işbirliğiyle bir adım daha attık. Artık hem İstanbullular hem de şehrimizi ziyaret eden misafirler, temassız Mastercardlarını kullanarak toplu ulaşımdan yararlanabilecekler." dedi.

BUSFORUS Sultanahmet-Haliç Hattı'nın da tüm bu bütüncül yaklaşımlarının doğal bir devamı olduğunu ifade eden Aslan, "İstanbul'umuzun Boğaz'ı kadar kıymetli bir derinliği Haliç kıyılarında saklı. Bir yanda Fener ve Balat'ın çok kültürlü dokusu, diğer yanda Eyüp'ün güçlü mirası, biraz ileride endüstri tarihini taşıyan yapılar, müzeler yan yana duruyor. İşte yeni rotamız da ziyaretçilere böyle bir eşsiz deneyim sunuyor. Haliç gibi çok kıymetli bir tarihi kavşağı, hak ettiği değere yaklaştırıyor." diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 saatlik yolculuk süresi olan Sultanahmet-Haliç Hattı'nın durakları şunlar:

"Sultanahmet-Eminönü (İskele)-Cibali-Fener/Balat-Eyüp Teleferik-Sütlüce (Miniatürk-DDM)-Hasköy (Rahmi Koç Müzesi)-Kasımpaşa (Haliç Tersane-İstanbul Santral Müzesi)-Eminönü (Mısır Çarşısı)-Sarayburnu ve Sultanahmet."

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 16:21:00.
