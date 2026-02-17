İstanbul'da Yeni Paylaşımlı Bisiklet Sistemi Hayata Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Yeni Paylaşımlı Bisiklet Sistemi Hayata Geçiyor

17.02.2026 17:53  Güncelleme: 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2050 karbon nötr vizyonu doğrultusunda yeni paylaşımlı bisiklet sistemi için başvuru sürecini tamamladı. Toplam 2.400 elektrikli bisiklet, 17 ilçede hizmet verecek.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni paylaşımlı bisiklet sistemi için başlattığı başvuru süreci tamamlandı. Elektrikli bisikletlerin yer alacağı sistemle, İstanbul'un 2050 karbon nötr vizyonu doğrultusunda önemli bir adım atılıyor. İstanbul'da 17 ilçede faaliyete geçecek sistem kapsamında toplam 2 bin 400 bisiklet kullanıma hazır olacak.

İBB Meclisi'nin 15 Ekim 2025 tarihli ve 1047 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, işletme izni almaya hak kazanan firmaların başvuruları değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda, İstanbul'da 17 ilçede faaliyete geçecek sistem kapsamında toplam 2.400 bisiklet kullanıma hazır olacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, Belediye, İstanbul, Güncel, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yeni Paylaşımlı Bisiklet Sistemi Hayata Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 20:22:54. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yeni Paylaşımlı Bisiklet Sistemi Hayata Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.