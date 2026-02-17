İstanbul'da Yeni Paylaşımlı Bisiklet Sistemi Hayata Geçiyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni paylaşımlı bisiklet sistemi için başlattığı başvuru süreci tamamlandı. Elektrikli bisikletlerin yer alacağı sistemle, İstanbul'un 2050 karbon nötr vizyonu doğrultusunda önemli bir adım atılıyor. İstanbul'da 17 ilçede faaliyete geçecek sistem kapsamında toplam 2 bin 400 bisiklet kullanıma hazır olacak.
İBB Meclisi'nin 15 Ekim 2025 tarihli ve 1047 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, işletme izni almaya hak kazanan firmaların başvuruları değerlendirildi.
Değerlendirme sonucunda, İstanbul'da 17 ilçede faaliyete geçecek sistem kapsamında toplam 2.400 bisiklet kullanıma hazır olacak.
