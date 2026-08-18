İstanbul'da Yeni Raylı Sistem Hattı!
Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın inşası Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi.
İstanbul'daki Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda Bakanlık yetkili olacak.
Kaynak: AA
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