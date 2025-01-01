İstanbul\'da Yeni Yıl Uygulaması

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İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Kadıköy Bostancı Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerindeki uygulama noktasında yol kontrolü yapan ekipler araçları tek tek durdurdu.

Vatandaşların yeni yılını kutlayarak çikolata ikram eden ekipler, ardından sürücülerin araç sorgularını ve alkol kontrolünü yaptı.

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