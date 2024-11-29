İstanbul'da Yenidoğan Bebeklere Haksız Kazanç Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Yenidoğan Bebeklere Haksız Kazanç Davası Devam Ediyor

İstanbul\'da Yenidoğan Bebeklere Haksız Kazanç Davası Devam Ediyor

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılamasına devam ediliyor. Duruşmanın 10'uncu günü, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürüyor.

29.11.2024 10:45  Güncelleme: 10:50
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İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmanın 10'uncu günü tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanıklı davada tutuksuz sanıkların savunmaları başladı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır edilirken, bazı tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Bugüne kadar toplam 18 tutuksuz sanığın savunması alınan davada 10'uncu duruşma, saat 10.20 sıralarında tutuksuz sanık Hıdır Yüksel'in savunmasıyla başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yenidoğan Bebeklere Haksız Kazanç Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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