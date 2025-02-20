İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu - Son Dakika
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İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu

İstanbul\'da Yoğun Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesine ve bir dizi kazanın yaşanmasına sebep oldu. Farklı bölgelerde meydana gelen kazalar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

20.02.2025 09:20  Güncelleme: 09:25
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Doğan Can CESUR/ -İSTANBUL'da yoğun kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda, sürücüler direksiyon haklimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kaza anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Sarıyer Maden Mahallesi'nde yaşanan kazada yokuştan inen kamyonet kaydı. Yan dönen araç güçlükle durabildi. Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan bir diğer kazada ise, yokuş çıkamayan sürücü kayarak arkadaki araçlara çarptı. Kaza nedeniyle panik yaşandı. Yine Kağıthane Şirintepe'de yaşanan bir diğer kazada ise, yokuştan inen taksi şöförünün kullandığı araç kaydı.

KARDA KAYIP KAZA YAPTILAR

Yan dönen taksi park halindeki araca çarparak durduktan sonra geri manevra yaparak yoluna devam etti. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, şoförünün frene basmasının ardından kayarak ilerledi. Başka bir İETT otobüsü de kayarak yan döndü. Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi'nde de karda kayan bir otomobil yol kenarına düştü. Sarıyer Maslak'ta ise kar yağışı sırasında ilerleyen bir otomobil, yolda kalan bir araca çarptı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu - Son Dakika

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