İstanbul'da Yoğun Sis Etkili

19.04.2026 10:21
İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle köprüler ve gemi trafiği etkilendi.

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu. Sisin etkili olduğu İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği de çift yönlü askıya alınırken, Baltalimanı'nda balıkçılar sis tabakası içinde kalan boğazda balık tutmaya devam etti.

İstanbul'da başta kentin yüksek kesimleri olmak üzere İstanbul Boğazı'nda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğun sis görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alındı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde köprünün bir bölümü yoğun sis tabakası içinde gözden kayboldu. Sis Beykoz Kavacık, Beşiktaş Rumelihisarı, Alibeyköy'de yer yer etkisini sürdürüyor.

BOĞAZ SİS TABAKASI İÇİNDE KALDI

Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşerken Baltalimanı'nda balıkçılar balık tutmayı sürdürdü. İstanbul Boğazı sis tabakası içinde gözden kaybolurken, balıkçıların sisle kaplı boğazda balık tutmaya devam ettiği anlar seyirlik görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Denizcilik, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Advertisement
