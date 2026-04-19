İstanbul'da Yoğun Sis Etkili

İstanbul'da başta kentin yüksek kesimleri olmak üzere İstanbul Boğazı'nda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğun sis görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alındı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde köprünün bir bölümü yoğun sis tabakası içinde gözden kayboldu. Sis Beykoz Kavacık, Beşiktaş Rumelihisarı, Alibeyköy'de yer yer etkisini sürdürüyor.

BOĞAZ SİS TABAKASI İÇİNDE KALDI

Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşerken Baltalimanı'nda balıkçılar balık tutmayı sürdürdü. İstanbul Boğazı sis tabakası içinde gözden kaybolurken, balıkçıların sisle kaplı boğazda balık tutmaya devam ettiği anlar seyirlik görüntüler oluşturdu.