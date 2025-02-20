İstanbul'da Yüz Yüze Eğitime Ara Verildi

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İstanbul Valisi Davut Gül, "Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, 21 Şubat 2021 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentin dünden itibaren kar yağışının etkisinde olduğunu ve yağışın aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini belirtti.

İstanbul'da kar yağışından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm kurumlarla koordineli bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Gül, karla mücadele çalışmalarında 10 bin 147 araç, 35 bin 731 personelin görev yaptığını ifade etti.

"Kar yağışının genellikle İstanbul'un Avrupa yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir"

Vali Gül, kar yağışının etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren aralıksız devam eden çalışmalarda toplam 21 bin 194 ton tuz, 504 ton solüsyon ve 43 ton üre kullanıldığını söyledi.

Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz vatandaşın, İstanbul Valiliği koordinasyonunda bulunduğu noktalardan alınarak otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini belirten Gül, "Bu süreçte 112'yi arayarak ihbarda bulunan ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 18 Şubat Salı gününden bu yana şehrimizde toplam 139 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir." diye konuştu.

Gül, Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğünden aldıkları verilere göre, il genelinde bugün karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam eden yağışların, İstanbul'un Boğaz kesimi ile Anadolu Yakası'nda etkili olduğunu ifade ederek, "Cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere devam edeceği tahmin edilen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde etkili olacağı beklenmektedir. Pazar günü beklenen kar yağışının genellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın yarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir." bilgisini verdi.

"8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak"

Vali Gül, "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, 21 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personelimizi kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri ve özel kurs niteliği taşıyan işletmeleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Bu gece 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır."

Kenti etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumların ekiplerinin 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ettiğini dile getiren Gül, buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmasını beklediklerini söyledi.