İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Otoyolun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
Ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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