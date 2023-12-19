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İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı arttı - Son Dakika
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İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı arttı

İstanbul'a sağlanan içme suyu barajlardaki etkili yağışlarla birlikte arttı. İSKİ'nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,88'e yükseldi. İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları ise farklılık göstermektedir.

İstanbul\'daki barajlardaki doluluk oranı arttı
19.12.2023 - 12:50,  Güncelleme: 12:53
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Etkili olan yağışların ardından İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,88'e çıktı.

İstanbul'da kurak geçen yaz ve son baharın ardından yüzde 16,18'e kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemde etkili olan yağışlarla artışa geçti. İSKİ verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 49,88 oldu.

İSKİ'nin verilerine göre bugün itibariyle İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı: Yüzde 61,59

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 39,71

Darlık Barajı: Yüzde 60,09

Istrancalar Barajı: Yüzde 98,03

Kazandere Barajı: Yüzde 44,2

Elmalı Barajı: Yüzde 88,62

Ömerli Barajı: Yüzde 67,85

Pabuçdere Barajı: Yüzde 26,24

Sazlıdere Barajı: Yüzde 30,74

Terkos Barajı: Yüzde 38,81

Kaynak: ANKA
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