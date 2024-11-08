İstanbul'daki Barajların Doluluğu %30'un Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'daki Barajların Doluluğu %30'un Altında

İstanbul\'daki Barajların Doluluğu %30\'un Altında

Marmara'da azalan yağışlarla İstanbul barajlarındaki su doluluğu %29,92'ye geriledi.

08.11.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Bölgesi'nde bu yıl yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk 15 ay sonra yüzde 30'un altına düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2 Kasım'da yüzde 31,32 olan barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 29,92'ye geriledi.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 31,88, Terkos'ta yüzde 39,58, Sazlıdere'de yüzde 41,29, Alibey'de yüzde 6, Büyükçekmece'de yüzde 31,95, Ömerli'de yüzde 35,96, Darlık'ta yüzde 31,91, Elmalı'da yüzde 51,61, Pabuçdere'de yüzde 7,73 ve Kazandere'de yüzde 8,64 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 259 milyon 87 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2024'te 404 milyon metreküp su alındı.

Son 9 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 8 Kasım tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 36,91, 2017'de yüzde 56,3, 2018'de yüzde 48,55, 2019'da yüzde 40,62, 2020'de yüzde 28,88, 2021'de yüzde 44,15, 2022'de yüzde 38,63, 2023'te yüzde 16,83 iken bugünkü oran yüzde 29,92 ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk en son 29 Ağustos 2023'te 29,78 olarak ölçülürken, yaklaşık 15 ay sonra barajların doluluğu yüzde 30'ların altına indi.

Geçen seneye göre doluluk arttı

Geçen yıl 8 Kasım'da yüzde 3,86'sı dolu olan Büyükçekmece Barajı'ndaki su seviyesi bugün yüzde 31,95 olarak ölçülürken Darlık Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 27,47'den yüzde 31,91'e yükseldi.

Elmalı Barajı'nda geçen sene 8 Kasım'da yüzde 16,9 olan doluluk, bu senenin aynı gününde yüzde 51,61 olarak kaydedilirken, aynı tarihlere göre su seviyeleri Istrancalar'da yüzde 19,08'den yüzde 31,88'e, Kazandere Barajı'nda yüzde 7,02'den yüzde 8,64'e, Ömerli Barajı'nda yüzde 26,38'den yüzde 35,96'ya, Pabuçdere'de yüzde 3,42'den yüzde 7,73'e, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 2,27'den yüzde 41,29'a, Terkos Barajı'nda yüzde 7,83'ten yüzde 39,58'e çıktı.

Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 16,11 olan doluluk bugün yüzde 6 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, barajdaki son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Barajdaki su seviyesinin düşüklüğü de Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Yerel Haberler, istanbul, Marmara, Güncel, Çevre, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Barajların Doluluğu %30'un Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş’a yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
17:52 Mansur Yavaş ’istifa’ iddialarına nokta koydu Mansur Yavaş 'istifa' iddialarına nokta koydu
17:45 İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı’ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz
17:27 En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var
17:12 Kylian Mbappe’ye ağır darbe Kylian Mbappe'ye ağır darbe
17:06 Arda Güler’e bir talip daha çıktı Arda Güler'e bir talip daha çıktı
17:05 ’’Narin’i Nevzat mı öldürdü’’ sorusuna anne Yüksel Güran’dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu ''Narin'i Nevzat mı öldürdü?'' sorusuna anne Yüksel Güran'dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu?
17:01 Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı
17:00 Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 13:50:38. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'daki Barajların Doluluğu %30'un Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.