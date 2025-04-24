MSB Kaynakları: ( İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası alınan tedbirlere ilişkin)Lojistik Genel Müdürlüğümüze bağlı AFAD Daire Başkanlığı personelimiz derhal faaliyete başlamıştır. Ayrıca AFAD'a, Bakanlığımızın Afet Yönetim Merkezi ile Takip Kontrol Koordinasyon Merkezine personel görevlendirilmiştir. Bakanlığımız koordinesinde BAYKAR firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirilmiştir.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki Depremler İçin Hızla Önlemler Alındı - Son Dakika
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