İstanbul'daki Depremler: Olumsuzluk Bildirilmedi

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelere herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."