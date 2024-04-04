İstanbul\'daki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin cenazesi Şırnak\'ta toprağa verildi

İstanbul'daki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 25 yaşındaki Ahmet Kartal ve 36 yaşındaki Ahmet Uzun'un cenazesi, Şırnak'ın İdil ilçesinde toprağa verildi.
Beşiktaş ilçesinde, 16 katlı binanın altındaki gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitiren 29 kişiden Ahmet Kartal ve Ahmet Uzun'un cenazesi, yakınları tarafından İdil'e getirildi.
Kartal'ın cenazesi, Mezarlıklar Camisi'nde kılınan namazın ardından Şeyh Hasan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Anne Halime Kartal defin sırasında, "Seni daha evlendirmeden, mürüvvetini göremeden toprağa mı verecektim" diyerek Kürtçe ağıt yaktı.
Cenaze törenine Şırnak Valisi Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut da katıldı.
Vali Atay ve beraberindekiler aileye başsağlığı diledi.
Ahmet Uzun'un cenazesi ise gece saatlerinde ilçenin Alakamış köyünde toprağa verildi.
Uzun'un nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları için İstanbul'a çalışmaya gittiği öğrenildi.
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