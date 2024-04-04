İstanbul'daki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'daki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

İstanbul\'daki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin cenazesi Şırnak\'ta toprağa verildi

İstanbul Beşiktaş ilçesindeki gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden Ahmet Kartal ve Ahmet Uzun'un cenazesi, Şırnak'ın İdil ilçesinde defnedildi. Kartal'ın cenazesi Şeyh Hasan Mezarlığı'nda, Uzun'un cenazesi ise Alakamış köyünde toprağa verildi. Törene Şırnak Valisi, AK Parti Şırnak Milletvekili ve diğer yetkililer katıldı.

04.04.2024 16:07  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 25 yaşındaki Ahmet Kartal ve 36 yaşındaki Ahmet Uzun'un cenazesi, Şırnak'ın İdil ilçesinde toprağa verildi.

Beşiktaş ilçesinde, 16 katlı binanın altındaki gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitiren 29 kişiden Ahmet Kartal ve Ahmet Uzun'un cenazesi, yakınları tarafından İdil'e getirildi.

Kartal'ın cenazesi, Mezarlıklar Camisi'nde kılınan namazın ardından Şeyh Hasan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anne Halime Kartal defin sırasında, "Seni daha evlendirmeden, mürüvvetini göremeden toprağa mı verecektim" diyerek Kürtçe ağıt yaktı.

Cenaze törenine Şırnak Valisi Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut da katıldı.

Vali Atay ve beraberindekiler aileye başsağlığı diledi.

Ahmet Uzun'un cenazesi ise gece saatlerinde ilçenin Alakamış köyünde toprağa verildi.

Uzun'un nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları için İstanbul'a çalışmaya gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Ahmet Kartal, Ahmet Uzun, AK Parti, Beşiktaş, İstanbul, Şırnak, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kars Barosu Avukatı: Hayvanlara Yönelik Yasalar Daha Etkin Hale Getirilmeli
    17:14 Kars Barosu Avukatı: Hayvanlara Yönelik Yasalar Daha Etkin Hale Getirilmeli

    Kars Barosu avukatlarından Eylem Othan, hayvanlara yönelik haksız muamelelere karşı yasaların daha etkin hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Othan, yüzlerce hayvan türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını söyledi. Avukat Othan, hayvanların yaşam haklarına yönelik yapılan ihlallerin artmasıyla birlikte mevcut kanunların yetersiz kaldığını ve daha etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
    17:14 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Belçika'ya gitti ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

  • Adıyaman'da kamyonet ile motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı
    17:13 Adıyaman'da kamyonet ile motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı

    Adıyaman'da meydana gelen kazada, kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kamyonetin altında kaldı ve sürücü ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Samsun Emniyet Müdürlüğü, 2 Bin 666 Araça 6 Milyon 428 Bin 751 TL Para Cezası Uyguladı
    17:13 Samsun Emniyet Müdürlüğü, 2 Bin 666 Araça 6 Milyon 428 Bin 751 TL Para Cezası Uyguladı

    Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, yıl başından bu yana çeşitli trafik ihlalleri yapan 2 bin 666 araca toplamda 6 milyon 428 bin 751 TL para cezası uyguladı. Denetimlerde çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara cezalar kesildi. Ayrıca 344 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün de sürücü belgesi alındı.

  • Seferihisar Şehit Öğretmen Mehmet İzdal öğrencileri 5 dalda derece yaptı
    17:12 Seferihisar Şehit Öğretmen Mehmet İzdal öğrencileri 5 dalda derece yaptı

    Seferihisar Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlköğretim Okulu öğrencileri, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada 5 dalda derece elde etti. Okul müdürü, öğrencilerin başarısının sınıf öğretmenine bağlı olduğunu belirtti ve öğrencilerin akıl ve zeka oyunlarına olan ilgilerinin kişisel gelişimlerini artırdığını vurguladı. Dereceye giren öğrenciler İzmir'de düzenlenecek turnuvada ilçeyi temsil edecekler.


16:28 Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu
15:30 Beşiktaş’ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı Beşiktaş'ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı
15:29 CHP, Hatay’da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900’lerden 2 bin 735’e kadar düştü CHP, Hatay'da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştü
15:22 Şeyma Döğücü’nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu
12:04 Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
15:22 Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz “Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz“ sorusuna sessiz kalamadı Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz" sorusuna sessiz kalamadı
15:11 FIFA dünya sıralaması güncellendi Türkiye 5 basamak birden geriledi FIFA dünya sıralaması güncellendi! Türkiye 5 basamak birden geriledi
15:07 “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum“ sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti
14:49 Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor
14:25 Cenaze törenine damga vuran an Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi’nden rol çaldı Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı
14:19 Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı Tebrik için gelen personeli “Hadi görevinizin başına“ diyerek gönderdi Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
13:49 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi’nden art arda 2 ruhsat Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nden art arda 2 ruhsat! Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 17:16:51. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'daki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement