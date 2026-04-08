İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma: Bir Ölü, Dört Yaralı

08.04.2026 12:51
İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu Yapı Kredi Plaza önünde çıkan silahlı çatışmada bir saldırgan öldü, iki saldırgan ve iki polis yaralandı. İçişleri Bakanı, saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da yer aldığı Yapı Kredi Plaza önünde silahlı çatışma çıktı. Saat 12.15 sıralarında, kimliği belirsiz şahısların görev yapan polislere ateş açması üzerine çatışma başladı. Polisin anında karşılık vermesi sonucu, üç saldırgandan biri öldü, ikisi yaralı olarak ele geçirildi. Çatışmada iki polis de hafif yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı; yaralı polislerin hayati tehlikesi bulunmuyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırganların etkisiz hale getirildiğini ve kimliklerinin tespit edildiğini belirtti. Saldırganlardan birinin dini istismar eden bir örgütle bağlantısı olduğu, iki kardeş saldırgandan birinin de uyuşturucu kaydı bulunduğu ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını ve savcıların olay yerine intikal ettiğini duyurdu. İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerde şu anda İsrailli diplomat bulunmadığı belirtildi.

Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
