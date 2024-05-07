İstanbul'daki Kariye Camii'nin halısı Manisa'da dokundu - Son Dakika
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İstanbul'daki Kariye Camii'nin halısı Manisa'da dokundu

İstanbul\'daki Kariye Camii\'nin halısı Manisa\'da dokundu

İbadete açılan İstanbul'daki Kariye Camii'nin halısı, Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan Serko Halı firması tarafından dokundu. Halıda Vakıflar Genel Müdürlüğü mimarları tarafından belirlenen desen ve renkler ile geleneksel Türk motifleri kullanıldı. Halı, yaklaşık 1 ayda tamamlandı ve caminin iç mimarisine uygun bir şekilde döşendi.

07.05.2024 12:43
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İbadete açılan İstanbul'daki Kariye Camii'nin halısı, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu.

Caminin halıları dokunurken, Vakıflar Genel Müdürlüğü mimarları tarafından belirlenen desen ve renkler ile geleneksel Türk motifleri kullanıldı.

Demirci'deki Serko Halı firması tarafından 200 metrekare olarak dokunan halı, yaklaşık 1 ayda tamamlandı.

Serko Halı Genel Müdürü Ziya Arslan yaptığı açıklamada, halının yüzde 100 yün olarak dokunduğunu kaydederek, "Alev almaz ve antibakteriyel özelliğe sahip. Vakıflar Genel Müdürlüğünce caminin iç mimarisine uygun şekilde yapılan halının döşemesi firmamız tarafından sorunsuz bir şekilde yapılarak teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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