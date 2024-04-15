İstanbul\'daki Millet Bahçeleri Bayram Tatilinde Doğayla İç İçe Zaman Geçirme İmkanı Sundu

İstanbul'daki millet bahçeleri, Ramazan Bayramı tatilini kentte geçiren şehir sakinlerine doğayla iç içe zaman geçirme imkanı sundu.
Bayramı da kapsayan 9 günlük tatil dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenlerin haricinde megakentte kalan vatandaşlar, tarihi ve turistik yerlerin yanı sıra millet bahçelerini de gezi listelerine ekledi.
İstanbul'un hareketliliğinden kaçmak ve doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından olan millet bahçeleri, kent sakinlerine nefes alma imkanı sundu. Kentin Avrupa ve Anadolu yakasında yer alan bahçeler, güzel havayı fırsat bilen İstanbullulara kapılarını açtı.
Burada, aileleriyle piknik ve spor yapanlar olduğu gibi çocukları için oyun parklarını tercih edenler de oldu.
"Güzel bir yer oldu"
Fehmi Emre, AA muhabirine, torunu Miraç Emre'yle sürekli Zeytinburnu Millet Bahçesi'ne geldiklerini ve burayı çok sevdiklerini söyledi. Bayramda da burayı tercih ettiklerini anlatan Emre, bayramın yeşillikler içinde iyi geçtiğini, torununun da rahat gezdiğini ifade etti.
Ziyaretçilerden Selda Gedik, Ramazan Bayramı'nda millet bahçesine rahat olduğu için geldiklerini belirterek, "Benim ufaklık var, sık sık geliyorum. Gençler de geliyor. Mesela benim 24 yaşında oğlum var. Onlar da sandalyelerini alıp gelip, piknik gibi rahatlıkla oturuyorlar, muhabbetlerini yapıp gidiyorlar. Güzel bir yer oldu burası." dedi.
Nejla Arık, millet bahçesine sıklıkla geldiklerini ve eğlendiklerini kaydetti.
Mehmet Avcı, Zeytinburnu'nda oturduğunu ve Çapa'da esnaflık yaptığını ifade ederek, "Bayramlarda dükkanı kapattığımız zaman torunları getiriyoruz. Çok iyi. Hava almak, torunlarla gelmek çok güzel." diye konuştu.
Millet bahçesini sevdiğini dile getiren Furkan Özlü, burada oyunlar oynadığını söyledi.
Çocuklarını millet bahçesine getirdiğini anlatan Nurcan Karaer de "Çocuklarımızla bayramı burada geçirdik, burası sakindi. Bir yere çıkamadık, çok kalabalıktı. Memlekete de gidemedik. Eşimle çocukları eğlendirdik, gezdik." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki Millet Bahçeleri Bayram Tatilinde Doğayla İç İçe Zaman Geçirme İmkanı Sundu - Son Dakika
Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.
Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.
Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, Ferhat Bilen'in kullandığı hafif ticari araç dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu hayatını kaybetti. Sevim Demircioğlu ise tedavi altına alındı.
Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?