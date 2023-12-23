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İstanbul'daki okul, Ağrı'daki köy okuluna yardım etti - Son Dakika
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İstanbul'daki okul, Ağrı'daki köy okuluna yardım etti

İstanbul'daki bir ilköğretim okulu, Ağrı'daki köy okulunu oyun parkı, bilgisayar, projeksiyon cihazları ve kütüphane ile donatarak çocuklara kışlık giyim ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. Proje kapsamında öğrenciler arasında mektuplaşma yapıldı ve ihtiyaçlar belirlenerek yardımlar gönderildi.

İstanbul\'daki okul, Ağrı\'daki köy okuluna yardım etti
23.12.2023 - 13:11,
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İstanbul'daki bir ilköğretim okulunun öğrenci ve öğretmenleri, "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Ağrı'da köy okulunu oyun parkı, bilgisayar, projeksiyon cihazları ve kütüphane ile donatıp, çocuklara kışlık giyim ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde dünyaya gelen ve aynı zamanda İstanbul Küçükçekmece Göktürk İlkokulunda müdür olarak görev yapan Özcan Turan, köydeki öğrenci Devran Demirci'nin kendisine mesaj göndermesiyle "Kardeş Okul Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında Göktürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, köy okulundaki çocukları sevindirmek ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla çalışma başlattı.

Çocukların birbirine mektup yazmasının ardından ihtiyaçlar belirlenip ilk olarak köy okulunun iç ve dış boyaması yapıldı.

Ardından hazırlanan oyun parkı, basketbol potası, kütüphane malzemeleri, kitaplar, masa, sıra, projeksiyon cihazları, perde, bilgisayarlar, akıl oyunları, bot, mont, eşofman, kazak ve öğrenciler için hazırlanan özel paketler kamyonla köye gönderildi.

Kütüphaneye, projeksiyon cihazları ve perdelerin kurulumu yapılırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle park ve oyun alanı da ilkbahar aylarında bahçede kurulacak.

Okulda yapılan programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Uluçay, Göktürk İlkokulu Müdürü Özcan Turan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Hakan Hanbaba, Dostum Derneği Başkanı Adem Hanbaba ve öğretmenler, hediyeleri öğrencilere dağıttı.

Hediyelerle sevinen çocuklar, İstanbul'daki arkadaşlarına teşekkür etti.

Göktürk İlkokulu Müdürü Turan, AA muhabirine, öğretmenler ve öğrenciler olarak, kardeş okul seçtikleri Aşağı Toklu Köyü İlkokulu'na ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Okulun bütün sıralarını yenilediklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Okula güzel bir kütüphane kazandırdık. Kütüphanenin masa ve dolaplarını yaptırıp içerisini güzel kitaplarla donattık. Öğrencilerimiz kendi evlerinde en beğendikleri kitapları getirdiler. Okulumuza ilk defa bir oyun parkı kazandırmış olduk. Okulun boyası, kalorifer kazanı tadilatı gibi mekanik eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Öğrencilerimizin atkı satın almalarını değil elleriyle örmelerini istedik. Emek verilen şey kıymetlidir. Çocuklara şu mesajı da vermek istedik, 'Siz bizim için kıymetlisiniz. Sizin için aynı zamanda vakit ayırmak istiyoruz'. Bu kardeşlik duygularını geliştirmek ve pekiştirmek adına önemli bir çalışmaydı."

Projeye Dostum Derneği de destek verdi.

Kaynak: AA
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