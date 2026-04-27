İstanbul'daki Oteller Yangın Güvenliği Denetim Randevularında Zorluk Yaşıyor

İstanbul'daki oteller, 31 Mayıs 2026'ya kadar itfaiye raporu sunma zorunluluğu nedeniyle yangın güvenliği denetim randevularında yoğunluk yaşıyor. Birçok işletme randevu alamazken, sektör temsilcileri 31 Mayıs'tan önce başvuran ancak randevusu sonraya kalan tesislerin ruhsatlarının denetim tarihine kadar geçerli olmasını istiyor.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından sıkılaştırılan yönetmelikle, itfaiye raporu ibraz edemeyen tesisler 31 Mayıs'a kadar faaliyetten men edilecek ve süre sonunda ruhsatları iptal edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi denetim kadrolarını artırsa da randevular sıkışmış durumda. Sektör temsilcileri, hazırlıklarını tamamlayan işletmeler için ara formül gerektiğini belirtiyor.

İstanbul, 3 bini aşkın tesiste 250 bin yatak kapasitesiyle hizmet verirken, yıl sonuna kadar 67 yeni tesisle kapasite artışı bekleniyor.