İstanbul'dan Bisikletle Türkiye Turu Yapan Emekli Çift, Tatvan'a Ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'dan Bisikletle Türkiye Turu Yapan Emekli Çift, Tatvan'a Ulaştı

İstanbul'da yaşayan ve bisikletleriyle Türkiye turuna çıkan emekli çift, 97 günlük yolculuğun ardından Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı. Mehmet ve Duygu Kırkıcı çifti, güzergahları üzerindeki illerde tarihi ve doğal güzellikleri görmeye önem vererek pedal çevirdi. Çift, Van Gölü çevresini dolaşarak Tatvan'a geldi. Duygu Kırkıcı, bisiklet kullanmanın sağlıklı yaşam için önemini vurgulayarak, çevre bilinci ve temizliğin önemine dikkat çekti.

01.08.2024 11:41
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İstanbul'da yaşayan ve bisikletle Türkiye turuna çıkan emekli çift, 97 günlük yolculuğun ardından Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

İstanbul'dan bisikletleriyle başladıkları yolculukta birçok kenti gezen Mehmet (67) ve eşi Duygu Kırkıcı (57), Van Gölü çevresini dolaşarak Tatvan'a geldi.

Mehmet Kırkıcı, güzergahları üzerindeki illerde tarihi ve doğal güzellikleri görmeye önem verdiklerini söyledi.

İstanbul'dan Bitlis'e 97 günde geldiklerini ifade eden Kırkıcı, şöyle konuştu:

"Bu seneki bisiklet turumuzu Türkiye'nin en doğusundaki şehre gelmek için planlamıştık. 'Gitmediğin, görmediğin köy senin değildir.' felsefesiyle yola çıktık. Her yeri görmek amacıyla pedal çevirirken ana yolları kullanmadık. 40 kilometrede bir mola veriyoruz. Mola arasında yöre halkıyla sohbet ediyoruz. İnsanlar bize nereli olduğumuzu ve bisikletle yol gitmenin yorucu olup olmadığını soruyor. Hepimiz Türkiyeliyiz, 'Yorulmak için yola çıkan üçüncü adımda yorulur.' diyoruz. Pedal çevirirken yorulduğumuz anda durup birkaç kişiyle sohbet etmek, onlarla çay içmek tüm yorgunluğumuzu alıyor."

Duygu Kırkıcı ise eşiyle 9 yıldır sürekli bisiklet kullandıklarını ve ülkenin güzelliklerini tanımak için turlara çıktıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin birçok yerini dolaştıklarını, insanlarla tanıştıklarını belirten Kırkıcı, "Van Gölü çevresine daha önce de gelmiştik ama detaylıca gezemediğimiz için Van'a özellikle yer ayırdık. Bu yaşta pedal çeviriyorum. Kadınların sağlıklı yaşamı için bisiklet kullanmayı ve özellikle sporu öneriyorum. Çocuklarımıza da çöplerin dünyayı ne kadar kirlettiğini anlatıyoruz. Çevre bilinci ve temizliği çok önemli. Gelecek nesillere güzel bir dünya ve güzel bir Türkiye bırakmak için herkesin elinden geleni yapmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlçede 3 gün kalmayı planlayan çift, daha sonra Van'a hareket edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'dan Bisikletle Türkiye Turu Yapan Emekli Çift, Tatvan'a Ulaştı - Son Dakika

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