İstanbul’dan Giresun’a: 36 Yıl Arıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul’dan Giresun’a: 36 Yıl Arıcılık

19.05.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şükrü ve Nimet Yılmaz çifti, İstanbul'dan döndükten sonra 36 yıldır bal üretiyorlar.

İstanbul'dan Giresun'a dönerek satın aldıkları arazide arıcılık yapmaya başlayan çift, 36 yıldır bal üretiyor.

İstanbul'da kamyon şoförlüğü yapan 72 yaşındaki Şükrü Yılmaz, eşi 68 yaşındaki Nimet Yılmaz'ın isteğiyle mesleği bırakma kararı aldı.

Kamyonunu satarak 1990'da memleketleri Giresun'a yerleşen çift, merkeze bağlı Gaziler Mahallesi'nin Gaziler Tepesi mevkisinden arazi satın aldı.

Arazilerinde arıcılık yapmaya başlayan çift, bal üretimi için 22 yıl süreyle Kars'a gidiş geliş yaparak geçimlerini sağladı.

Arıcılıkta 36 yılı geride bırakan Yılmaz çifti, mesleklerini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Nimet Yılmaz, AA muhabirine, İran ve Irak'a nakliyecilik yapan eşine "kamyonu sat, ne işe başlarsan seninle varım" teklifinde bulunduğunu söyledi.

Eşinin, "Benimle arıcılık yapar mısın?" sorusuna olumlu yanıt verdiğini belirten Yılmaz, uzun yıllar süren arıcılığa bu şekilde başladıklarını dile getirdi.

Yılmaz, 20 kovanla başladıkları işlerinde zaman içerisinde bu sayıyı 500'e kadar çıkardıklarını ifade etti.

"Bu işe başladığında asla vazgeçemezsin"

Arıcılığa başladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a çok şükür arıcılığa başladığıma çok mutluyum. Arı ile uğraşınca insanda stres kalmıyor. Biz sabah namazı kılar, Kars'ta arının başına gelip seyrederdik. Arının içerisinde kongre gibi bir homurtu başlardı. Kimi suya kimi tuza kimi polene, çiçeğe giderlerdi. Hayatta 'Ben yaşayacağım' diyorsan arıları seyredeceksin. Bu işe başladığında asla vazgeçemezsin."

Arıların insanlara hayata dair mesajlar verdiğini aktaran Yılmaz, "Arının ömrü 30 ila 40 gün. Bundan bizim ders almamız lazım. Çalış, çalış kazandığını harcayabilecek misin? Bak arı 30 gün çalışıyor, bitti. İnsanoğlu da bunun gibi değil midir? Arılardan her şeyi öğrendik. Azı, çoğu, sabretmesini, şükretmesini de öğrendik." diye konuştu.

"Arıcılık hiçbir zaman insanı aç bırakmaz"

Şükrü Yılmaz da arıcılık öncesinde kamyon şoförüyken hayatının yollarda geçtiğini belirtti.

Kazandıkları her şeyi arıcılığa borçlu olduklarını dile getiren Yılmaz, "Evimizi yaptık, çocuklarımızı okuttuk. Arıcılık güç isteyen bir iş. Arıcılık hiçbir zaman insanı aç bırakmaz. Ben arıcılıktan halen vazgeçemiyorum. Ölene kadar da vazgeçmem mümkün değil. Elim, ayağım çalıştığı sürece ben bu işe devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul’dan Giresun’a: 36 Yıl Arıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması: Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması: Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:19:19. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul’dan Giresun’a: 36 Yıl Arıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.