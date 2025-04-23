İstanbul Depreminde Psikososyal Destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, 39 ilçemizde; 484 alanda 271 Psikososyal Destek Ekibi ile şu ana kadar 48 bin vatandaşımıza doğrudan hizmet verdik" dedi.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, 39 ilçemizde; 484 alanda 271 Psikososyal Destek Ekibi ile şu ana kadar 48 bin vatandaşımıza doğrudan hizmet verdik. Bakanlık olarak, depremin ilk anından itibaren sahadayız. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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