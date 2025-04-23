İstanbul Depremleri: Beklentiler ve Değerlendirmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Depremleri: Beklentiler ve Değerlendirmeler

İstanbul Depremleri: Beklentiler ve Değerlendirmeler

Prof. Dr. Sertçelik, İstanbul'daki depremlerin ardından potansiyel risklere dikkat çekti.

23.04.2025 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Bölgeye dönüp baktığımızda, evet biz deprem bekliyoruz ama bu 6,2'den dolayı, 'Bir hafta veya 10 gün içerisinde 7'nin üstünde bir deprem bekliyoruz' demek çok doğru olmayacaktır. Zaten halihazırda bekliyoruz biz bu bölgede. Dolayısıyla bu depremler bize, 'Yapacağınız çalışmaları biraz daha hızlandırın ve yoğunlaştırın' diyor." dedi.

Sertçelik, AA muhabirine, 6,2'lik deprem ana şok olarak alındığında saat 12.13'te meydana gelen 3,9'luk depremin öncü olarak tanımlanabileceğini belirtti.

Ana şokun ardından ilk 5 saatte yaşanan artçıların sayısının 60'ı geçtiğini aktaran Sertçelik, "Dolayısıyla bugünkü tektonik aktivitenin hem öncüsü hem ana şoku hem de artçı şoklarını bir arada çok kısa zamanda yaşamış olduk." diye konuştu.

Sertçelik, 1766 ve 2019'daki Silivri depremleri ile 6,2'lik bugünkü sarsıntının aynı yerde meydana geldiğine dikkati çekerek, bölgedeki tarihsel depremlere bakıldığında 250 ile 280 yıl tekrarlama aralığına sahip ve depremler üreten faydan bahsedilebileceğini kaydetti.

Beklenen İstanbul depreminin 7 üzerinde büyüklüğe sahip olacağını aktaran Sertçelik, "Biz 6,2 yaşadık. Daha önce de 5,8 yaşamıştık. 5,8 yaşadığımızda da aynı sorular gelmişti, 'Acaba hani bu depremle büyük Marmara depremini daha mı küçük yaşayacağız, daha az hasarla mı atlatacağız?' diye. Onun üzerine 6,2 de oldu. Bu fay 7'nin üstünde bir deprem üretme potansiyeline sahip. Dolayısıyla o beklediğimiz deprem bu deprem değil." değerlendirmesinde bulundu.

Sertçelik, "Bölgeye dönüp baktığımızda, evet biz deprem bekliyoruz ama bu 6,2'den dolayı 'Bir hafta veya 10 gün içerisinde 7'nin üstünde bir deprem bekliyoruz' demek çok doğru olmayacaktır. Zaten halihazırda bekliyoruz biz bu bölgede. Dolayısıyla bu depremler bize 'Yapacağınız çalışmaları biraz daha hızlandırın ve yoğunlaştırın' diyor." şeklinde konuştu.

"Vatandaş içinden canlı çıktıysa o bina görevini görmüştür"

Depremin denizde ve en yakın yerleşim yerine 15-20 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğine işaret eden Sertçelik, şöyle konuştu:

"Yıkım olmaması çok sevindirici ama hasar alan binalar var. Yani yıkım yok ama hasar da almamalıydık. Yani öyle hale gelmeliyiz ki biz hasar da almamalıyız 6'lık depremlerde. Şöyle diyebiliriz; bir bina eğer depremde yıkılmadıysa az hasar almış olabilir, orta, ağır hasar almış olabilir ama vatandaş içinden canlı çıktıysa o bina görevini görmüştür. Demek ki bu depremde binalar görevlerini gördüler. Bir sonraki depremde de görevlerini görmesini bekleyeceğimiz binalara da biz karar vermeliyiz."

Sertçelik, her konutu, her binayı kendi özelinde değerlendirmek gerektiğini ve vatandaşların yetkililerin yönlendirmelerine göre hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Bölgede meydana gelebilecek depremlerde Kocaeli'nin görevinin çok daha fazla olacağını belirten Sertçelik, Kocaeli'nin bugün olduğu gibi depremden etkileneceğini ancak aynı zamanda çevre illerin de yükünü omzuna alacağını sözlerine ekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Kocaeli Üniversitesi, İstanbul, kocaeli, Deprem, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Depremleri: Beklentiler ve Değerlendirmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan’dan Mekke kararı Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan'dan Mekke kararı
Adana’da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti Adana'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti
Ankara’da bazı yollar 23 Nisan’da trafiğe kapatılacak Ankara'da bazı yollar 23 Nisan'da trafiğe kapatılacak
Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü
Bakanlık ’önemli uyarı’ deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet’te Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te
Türkiye için sürpriz ’S-400’ iddiası ABD’li meclis üyeleri mektup yazdı Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı
23 Nisan’ı coşkuyla kutlanıyor Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir’i ziyaret etti 23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Şampiyon PSG’nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti Şampiyon PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti
Abdülkerim’e Konya’da büyük şok Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı Abdülkerim'e Konya'da büyük şok! Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı

22:12 İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
21:20 Marmara Denizi’nde 6,2 Büyüklüğünde Deprem Marmara Denizi'nde 6,2 Büyüklüğünde Deprem
20:35 İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
10:40 II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
10:14 ABD Başkan Yardımcısı’nın ziyareti sırasında Hindistan’da terör saldırısı: 26 ölü ABD Başkan Yardımcısı'nın ziyareti sırasında Hindistan'da terör saldırısı: 26 ölü
09:56 Ali Koç’a soğuk duş Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı
09:33 Survivor’da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız Survivor'da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız
09:30 Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
09:28 Anıtkabir’de 23 Nisan töreni Devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
09:23 Tartıştığı babasını silahla vurdu Tartıştığı babasını silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 22:31:23. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Depremleri: Beklentiler ve Değerlendirmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.