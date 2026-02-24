İstanbul Devlet Türk Müziği Korosu Konser Verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi.
Konserde solist olarak sahne alan Çiğdem Yarkın, "Hüzzam Faslı" programıyla dinleyicilerle buluştu.
Sanat yönetmenliğini Ferruh Yarkın'ın üstlendiği gecede, hüzzam makamının seçkin eserleri seslendirildi.
