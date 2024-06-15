İstanbul Esenler Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu

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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Esenler'deki otogarda arife günü yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar seferlerdeki gecikmeler ve bilet fiyatlarına tepki gösterdi. Akçay'a gideceğini belirten bir yolcu "Aracımız 13.00'teydi, saat 17.00'ye alındı. 4 saattir otogarda bekliyoruz. Bilet fiyatları da bayrama özel arttırıldı" dedi. Erzurum'a gitmeye çalışan bir yolcu da 3 bin liralık emekli ikramiyesine isyan etti, "Emekliye göre pahalı. Bana vermiş 3 bin lira. Sadece yol parası 3 bin lira. Ne yiyip ne içeceğim?" diye yakındı.

Kurban Bayramı nedeniyle şehirler arası ulaşımda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliği ANKA Haber Ajansı görüntüledi. İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından, otogarda yoğunluk yaşanıyor. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı otogarlarda, otobüs firmaları talebi karşılayabilmek için ek seferler koydu. Çoğu memleketine gidecek olan yolcular, bilet fiyatlarından ve gecikmelerden dert yandı.

"4 saattir bekliyoruz"

Akçay'a gideceğini belirten Hanife Aslan adlı vatandaş gecikmeden ve bilet fiyatlarının yüksekliğinden yakındı. Aslan "Aracımız 13.00'teydi, saat 17.00'ye alındı. 4 saattir otogarda bekliyoruz. Mesaj attılar. Madem ertelenecekti seferler erken bildirselerdi iyi olurdu. Trafikteki yoğunluktan dolayı araçların yetişemediğini söylediler. Bilet fiyatları bayrama özel arttırıldı. Bir hafta önce 750'ye gittim şimdi bin lira" dedi.

"Ne yiyip ne içeceğim? Benden uzak dursun"

Malatya'ya gidecek olan Aziz Aktaş ise "Bayram öncesi biletler 950 idi şimdi bin 250 lira. Benzin mazot yerinde sayıyor ama bu fırsatçılığı yapıyorlar" derken, Erzurum'a gidecek olan Necmi Tanıyan, "16.00 arabası, Çanakkale'den halen gelecek, yol kapalıymış onun için bekliyor millet. Emekliye göre pahalı. Bana vermiş 3 bin lira. Ne yiyip ne içeceğim? Sadece yol parası 3 bin lira. Ondan sonra haktan, hukuktan, adaletten bahsediyor" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir kişi de "17.30'a attılar. Hangi firmaya gidersem gideyim sürekli rotar var. Muhatap yok.'Bekleyeceksiniz' diyorlar, 'genel müdürlüğe şikayet edeceksiniz. 'Sadece bayram yoğunluğu' diyorlar" ifadelerini kullandı.