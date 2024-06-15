İstanbul Esenler Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Esenler Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul Esenler Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar seferlerdeki gecikmeler ve yüksek bilet fiyatlarına tepki gösteriyor. Otobüs firmaları ek seferler düzenlemesine rağmen talepleri karşılamakta zorlanıyor. Yolcular, uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını ve bilet fiyatlarının bayrama özel arttırıldığını belirtiyor.

15.06.2024 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Esenler'deki otogarda arife günü yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar seferlerdeki gecikmeler ve bilet fiyatlarına tepki gösterdi. Akçay'a gideceğini belirten bir yolcu "Aracımız 13.00'teydi, saat 17.00'ye alındı. 4 saattir otogarda bekliyoruz. Bilet fiyatları da bayrama özel arttırıldı" dedi. Erzurum'a gitmeye çalışan bir yolcu da 3 bin liralık emekli ikramiyesine isyan etti, "Emekliye göre pahalı. Bana vermiş 3 bin lira. Sadece yol parası 3 bin lira. Ne yiyip ne içeceğim?" diye yakındı.

Kurban Bayramı nedeniyle şehirler arası ulaşımda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliği ANKA Haber Ajansı görüntüledi. İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından, otogarda yoğunluk yaşanıyor. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı otogarlarda, otobüs firmaları talebi karşılayabilmek için ek seferler koydu. Çoğu memleketine gidecek olan yolcular, bilet fiyatlarından ve gecikmelerden dert yandı.

"4 saattir bekliyoruz"

Akçay'a gideceğini belirten Hanife Aslan adlı vatandaş gecikmeden ve bilet fiyatlarının yüksekliğinden yakındı. Aslan "Aracımız 13.00'teydi, saat 17.00'ye alındı. 4 saattir otogarda bekliyoruz. Mesaj attılar. Madem ertelenecekti seferler erken bildirselerdi iyi olurdu. Trafikteki yoğunluktan dolayı araçların yetişemediğini söylediler. Bilet fiyatları bayrama özel arttırıldı. Bir hafta önce 750'ye gittim şimdi bin lira" dedi.

"Ne yiyip ne içeceğim? Benden uzak dursun"

Malatya'ya gidecek olan Aziz Aktaş ise "Bayram öncesi biletler 950 idi şimdi bin 250 lira. Benzin mazot yerinde sayıyor ama bu fırsatçılığı yapıyorlar" derken, Erzurum'a gidecek olan Necmi Tanıyan, "16.00 arabası, Çanakkale'den halen gelecek, yol kapalıymış onun için bekliyor millet. Emekliye göre pahalı. Bana vermiş 3 bin lira. Ne yiyip ne içeceğim? Sadece yol parası 3 bin lira. Ondan sonra haktan, hukuktan, adaletten bahsediyor" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir kişi de "17.30'a attılar. Hangi firmaya gidersem gideyim sürekli rotar var. Muhatap yok.'Bekleyeceksiniz' diyorlar, 'genel müdürlüğe şikayet edeceksiniz. 'Sadece bayram yoğunluğu' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, İstanbul, Esenler, Ulaşım, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Esenler Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:13 Özel’den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar Özel'den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
15:09 Düzce, Sakarya ve Sinop’ta denize girişler yasaklandı Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
17:59 Önce özel okul, ardından Küba İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı Önce özel okul, ardından Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:46 THY uçağında video çeken ’’Baruthane Pilavcısı’’nın başı yandı THY uçağında video çeken ''Baruthane Pilavcısı''nın başı yandı
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 20:33:43. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Esenler Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement