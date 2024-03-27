İstanbul Fatih\'te Kadını Darbeden Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

İstanbul Fatih'te bir kadını darbederek dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Fatih'te bir kadının darbedilirken manevi değerlere de küfredilmesi olayının görüntülerinin sosyal medyada yayımlandığı belirtildi.
Görüntülerin toplumda infiale yol açtığı bildirilen açıklamada, bunun bir yansıması olarak da iş yerinin kepenklerine, olaya tepki gösteren vatandaşlarca çeşitli yazılar yazıldığı kaydedildi.
Emniyet birimlerinin çalışması sonucu kadını küfürler eşliğinde darbeden A.Ü.Ş'nin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan hakkında işlem yapılan şahsın sorgusunda 'iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 11 suç kaydının olduğu anlaşılmıştır."
Olayın yaşandığı iş yerinin Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildiği ifade edilen açıklamada, dükkanın mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün ise tahliye sürecini başlattığı bildirildi.
Fatih Belediyesince söz konusu iş yerinin ayrıca ruhsatının da iptal edildiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ü.Ş. adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İş yerinin önüne gelen grup olaya tepki gösterdi
Öte yandan söz konusu iş yerinin önüne gelen bir grup olaya tepki gösterdi.
İş yerinin kapalı olan kepenklerini tekmeleyen gruptakiler, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. İş yerinin kepengi üzerine olaya tepki amacıyla yazılan "Allah'ın kitabı ve Resulü canımızdan evladır" yazısı ise bazı kişiler tarafından silindi.
Polis ekiplerinin iş yeri önündeki bekleyişi sürüyor.
Çalışanın iş akdi feshedildi
İş yeri sahibinin avukatı Tamer Yılmaz, gazetecilere, yaşanan olayın hiçbir mazereti olamayacağını söyledi.
Olaya karışan şüphelinin çalışan olduğunu ve iş akdinin derhal feshedildiğini belirten Yılmaz, kolluk ve yargıya intikal eden konuda iş yeri sahibinin de hiçbir şekilde çalışanın yanında durmadığını dile getirdi. Yılmaz, olayın iş yerine gelen kadının bir gün öncesinden aldığı iki cep telefonu kılıfından birini iade etmek istemesi nedeniyle yaşandığını anlattı.
Bu sırada avukat Yılmaz'ın açıklamalarına tepki gösteren Muhammed Miraç Sarıoğlu da Türkiye'de yaşayan insanların inançlarına, hassasiyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
Kadının darbedilmesi güvenlik kamerasında
Öte yandan, dükkan içerisinde yaşanan tartışma ve kadının darbedilmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, dükkandaki tartışmanın ardından ayrılan ve bir süre sonra yeniden iş yerine gelen kadının, buradaki çalışanlarla tartışmaya devam etmesi, bir kişi tarafından dışarıya çıkarılması ve darbedilmesi yer alıyor.
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