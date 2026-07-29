İstanbul Festivali 1 Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul Festivali 1 Ağustos'ta Başlıyor

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Dünyaca ünlü sanatçıların katılacağı İstanbul Festivali, 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da.

Dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "İstanbul Festivali", deneyim alanları ve konserleriyle 1 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da başlayacak.

Deneyim alanları, gastronomi, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren festival, 16 Ağustos'a kadar devam edecek.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun yalnızca konserlerden ibaret olmadığını belirterek, ana sahnede uluslararası ve yerli sanatçıların yer alacağını, genç sahnede ise yeni yeteneklere alan açılacağını söyledi.

Adıgüzel, FIBA işbirliğiyle düzenlenecek 3x3 basketbol turnuvasına 384 sporcunun katılacağını, ayrıca 90 markanın deneyim alanlarında yer alacağını ifade etti.

Mimar Sinan'dan ilham alan ana sahne

Adıgüzel, festivalin sahne tasarımında önemli yeniliklere yer verdiklerini dile getirerek, "Her sene kendi sahnemizle yarışıyoruz. Bu sene 70'e 28 metre ölçülerinde Türkiye'nin en büyük sahnesini kurduk. Sahnenin tasarımında Mimar Sinan'dan esinlenildi. Hem görsel şov hem de teknoloji açısından çok güzel bir deneyim yaşayacak izleyicilerimiz." dedi.

Ziyaretçilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda izleme alanlarını çeşitlendirdiklerini kaydeden Adıgüzel, tribün, VIP, sahne önü ve genel izleyici alanları olmak üzere farklı kategoriler oluşturduklarını aktardı.

Erişilebilirliğe büyük önem verdiklerini vurgulayan Adıgüzel, İstanbul Festivali'ni ilk günden bu yana erişilebilir ve kapsayıcı bir anlayışla kurguladıklarını, müziğin herkesin hakkı olduğunu söyledi.

Özlem Adıgüzel, ziyaretçi sayısı, sahne teknolojisi ve aldığı ödüllerle festivalin uluslararası ölçekte öne çıktığını belirterek, "Milyonlarca insanın sevdiği ve kucakladığı bir festival olduğu için neden dünyanın en iyi festivallerinden biri olmasın?" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomiye katkı ve festival ekosistemi

Şehrin farklı kurumlarıyla yürütülen işbirliğinin önemine dikkati çeken Adıgüzel, bir festivalin kente mal olabilmesi için kamu ve idari birimlerin senkronize çalışmasının büyük değer taşıdığını kaydetti.

Adıgüzel, toplu ulaşım seferlerinin uzatılması ve altyapı konusunda destek aldıklarını aktararak, festivalin tüm şehri kapsayan bir organizasyon olarak görüldüğünü dile getirdi.

Festival alanında 90 markanın yer almasının ekonomik hareketlilik oluşturduğunu belirten Adıgüzel, erişilebilir bilet politikası sayesinde geniş kitlelere ulaştıklarını ve organizasyonun kendi ekosistemi içinde sürdürülebilirliğini koruyabildiğini sözlerine ekledi.

Festival programı

Festivalin 1 Ağustos'ta gerçekleşecek açılış konserinde İngiliz rap şarkıcısı Central Cee ve Motive hayranlarıyla buluşacak.

Program kapsamında 2 Ağustos'ta Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan, 4 Ağustos'ta Serdar Ortaç, 5 Ağustos'ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos'ta maNga ve Sagopa Kajmer, 7 Ağustos'ta Dolu Kadehi Ters Tut ve Mor ve Ötesi performans sergileyecek.

Elektronik müzik sanatçısı Tiesto 8 Ağustos'ta, Semicenk ve Yıldız Tilbe 9 Ağustos'ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta sahnede olacak.

Hande Yener, "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta konser verecek. Dedublüman ve Duman 13 Ağustos'ta sevilen eserlerini yorumlayacak.

Uluslararası program kapsamında Kwon Eunbi ve Ateez 14 Ağustos'ta, Sunmi ve Monsta X ise 15 Ağustos'ta konser verecek.

Festival, 16 Ağustos'ta Hadise ve elektronik müzik sanatçısı Argy'nin performanslarıyla sona erecek.

Biletler, istanbulfestivali.com ve biletspace.com üzerinden alınabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Festivali 1 Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika

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