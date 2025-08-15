İstanbul Festivali 17 Ağustos'a Kadar Devam Ediyor - Son Dakika
İstanbul Festivali 17 Ağustos'a Kadar Devam Ediyor

15.08.2025 17:12
Dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı İstanbul Festivali, 17 Ağustos'a kadar Yenikapı'da sürüyor.

Dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen "İstanbul Festivali", deneyim alanı ve konserleriyle ilgi görüyor.

Festival Park Yenikapı'da 17 Ağustos'a kadar devam edecek festival, deneyim, gastronomi, müzik ve eğlenceyi birlikte sunuyor.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'ta başladıkları festivalin 17 Ağustos'ta sona ereceğini belirterek, "Bildiğiniz üzere hem ülkemizin çok önemli sanatçılarına yer veriyoruz sahnelerimizde, hem de dünyaca ünlü starları ağırladık." dedi.

Festival kapsamında her gün iki konserin müzikseverlerle buluştuğunu dile getiren Adıgüzel, "Çok kıymetli, kültür ve sanat adına hizmet eden sanatçılarımızın hepsine sahnemizde yer veriyoruz." diye konuştu.

"İlk adımı da bu sene atmış olduk"

İstanbul Festivali sahnesinin her sene yeni bir tasarımla izleyicilerini karşıladığına dikkati çeken Adıgüzel, "Bu yılki sahnemiz hem teknolojik anlamda hem boyutlarıyla dünya çapında belli yarışmalara katılabilecek seviyede. Bütün teknolojik yatırımları burada içerikleriyle birlikte dünya starlarını ağırlayacağımız şekilde tasarlandı. İlk adımı da bu sene atmış olduk. Önümüzdeki yıllarda da yine ülkemizi temsil edecek uluslararası sıralamayı genişleteceğimiz İstanbul Festivali'ni hep beraber izliyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Festival alanında yaklaşık yüze yakın işletmenin bulunduğunu, bunların bir kısmının yeme-içme alanı, bir kısmının ise markaların deneyim alanı olduğunu belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Elbette tüketiciyle etkileşim kurmak isteyen, özellikle de yaş kitlesi genç ve üstünde olan markaların çok tercih ettiği bir alan İstanbul Festivali, oldukça dinamik. Elbette dijital tanıtımlar da çok kıymetli ama birebir tüketiciyle iletişim kurmak, markalar tarafında aldığımız en önemli güzel geri bildirimlerden bir tanesi. Biz en başta dükkanlarımızı makul rakamlarda kiraladık. Dolayısıyla bu da menülere yansıdı. Erişilebilir festival ve bilet fiyatlarımız aynı zamanda erişilebilir yeme içme alanıyla birlikte İstanbul halkına hizmet veriyor."

"16 Ağustos'ta Semicenk ve Yıldız Tilbe'yi ağırlayacağız"

Adıgüzel, festival alanının saat 16.00'da açıldığını, gelenlerin akşamki konser saatine kadar deneyim alanlarında keyifli zaman geçirebildiğini, espor alanından genç sahneye, FIBA 3X3 Basketbol turnuvalarından çocuklar için özel olarak tasarlanan alandaki RopeLand ve lunapark gibi aktivitelerle kadar farklı deneyimler sunulduğunu anlattı.

Festivalin son iki gününe dair bilgi veren Adıgüzel, "16 Ağustos'ta Semicenk ve Yıldız Tilbe'yi ağırlayacağız. Yıldız Tilbe İstanbul Festivali'nin ilk gününden beri burada ve her sene rekorlar kırdı. Bu sene de kendi rekorunu kırmasını bekliyoruz. Yine tabii çok kıymetli sanatçılarımızdan Semicenk de onunla beraber aynı sahnede olacak. Son günümüzde de Ebo Show konseptiyle rapçileri ağırlayacağız. Herkesi davet ediyoruz. Tüm rap severler için herhalde bugüne kadarki en çılgın gece olacak." diye konuştu.

Yarın akşam Semicenk ve Yıldız Tilbe'nin sahneye çıkacağı festival, 17 Ağustos'ta ise Ebo Show (Poizi, Çakal, Blok3) konserleriyle devam edecek.

Kaynak: AA

İstanbul Festivali, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Teknoloji, Festival, istanbul, Güncel, Yaşam, Dünya, Müzik, Son Dakika

