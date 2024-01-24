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İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması Jürisi Belirlendi - Son Dakika
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İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması Jürisi Belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı. Yarışmanın jürisinde yönetmen Kasım Ördek, yönetmen ve görsel sanatçı Zeynep Demirhan, oyuncu, yazar ve yönetmen Barış Gönenen yer alacak. Ulusal Kısa Film Yarışması, kısa film yapımını teşvik etmeyi ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması Jürisi Belirlendi
24.01.2024 - 19:25,  Güncelleme: 19:26
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 43'üncüsü düzenlenen İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri belirlendi.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 17-28 Nisan arasında gerçekleştirilecek festival kapsamındaki yarışmanın bu yılki jürisinde yönetmen Kasım Ördek, yönetmen ve görsel sanatçı Zeynep Demirhan, oyuncu, yazar ve yönetmen Barış Gönenen yapımları değerlendirecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması, kısa film yapımını teşvik etmeyi, bu alandaki gelişimi destekleyerek nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

İstanbul Film Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye "film.iksv.org" internet adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması Jürisi Belirlendi - Son Dakika
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