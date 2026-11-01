İstanbul genelinde helikopter destekli huzur uygulamasında Taksim'de GBT yapıldı - Son Dakika
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İstanbul genelinde helikopter destekli huzur uygulamasında Taksim'de GBT yapıldı

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İstanbul genelinde polis ekiplerinin helikopter destekli huzur uygulamasında birçok ilçede araçlar arandı ve kimlik kontrolleri yapıldı. Taksim Meydanı'nda ise sürücülerin belgeleri incelendi, yolcuların GBT sorgusu gerçekleştirildi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı.

Kentte bir çok ilçede gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Trafik Denetleme, Özel Harekat ve Deniz Limanı şube müdürlükleri ile Motosikletli Polis Timleri katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kaynak: AA
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