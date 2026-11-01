İstanbul genelinde helikopter destekli huzur uygulamasında Taksim'de GBT yapıldı

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı.

Kentte bir çok ilçede gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Trafik Denetleme, Özel Harekat ve Deniz Limanı şube müdürlükleri ile Motosikletli Polis Timleri katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime, polis helikopteri de havadan destek verdi.