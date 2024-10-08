İstanbul Güneş Sitesi'ne 'Yarısı Bizden' Desteği - Son Dakika
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İstanbul Güneş Sitesi'ne 'Yarısı Bizden' Desteği

İstanbul Güneş Sitesi\'ne \'Yarısı Bizden\' Desteği

Bakanlık, Güneş Sitesi'nin dönüşümü için hibe ve inşaat desteği sağladığını açıkladı.

08.10.2024 11:49
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerinin uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için "Yarısı Bizden" ile hibe sağlandığını, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ işbirliğiyle de inşaat desteğinin verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hak sahiplerinin yüzde yüz uzlaşma sağladığı İstanbul'daki Güneş Sitesi'nin dönüşümü için 'Yarısı Bizden' ile hibe sağlarken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ işbirliği ile de inşa desteği verecek. Sitedeki 8 bloğun yerinde yeni konutlar ve yaşam alanları devlet güvencesiyle yapılacak." ifadesi kullanıldı.

"Vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa biz devreye giriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarısı Bizden" ile İstanbul'u dönüştürdüklerini belirterek, 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, 100 bin lira taşınma yardımını sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Alan bazlı büyük dönüşümlerde de vatandaşlar uzlaşma sağladığında devreye girdiklerini aktaran Kurum, "Riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere 700 bin lira hibe, 100 bin lira taşınma yardımı sağlayıp yeni konutları TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle inşa ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kurum, paylaşımında, inşası süren Küçükçekmece'deki Güneş Sitesi'nin görüntülerine de yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Güneş Sitesi'ne 'Yarısı Bizden' Desteği - Son Dakika

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